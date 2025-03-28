Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Valiliğinden rüzgar ve fırtına uyarısı

        Niğde Valiliği, kentte yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:58 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Valiliğinden rüzgar ve fırtına uyarısı
        ABONE OL

        Niğde Valiliği, kentte yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 29 Mart'ta kent genelinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinden, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşımaktadır. Özellikle açık alanlarda bulunmaktan kaçınılması, araçların kapalı ve güvenli alanlara park edilmesi, çatı altlarında ve ağaç diplerinde durulmaması gerekmektedir. Ayrıca, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı da dikkatli olunması önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve Valiliğin resmi duyurularını takip etmeleri önemle rica olunur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!

        Benzer Haberler

        Niğde'de Milli İrade Platformu'ndan basın açıklaması
        Niğde'de Milli İrade Platformu'ndan basın açıklaması
        Niğde Valisi Çelik, Ramazan Bayramı tedbirlerini açıkladı
        Niğde Valisi Çelik, Ramazan Bayramı tedbirlerini açıkladı
        Niğde'de anne adayları eğitimlerle bilinçleniyor
        Niğde'de anne adayları eğitimlerle bilinçleniyor
        Niğde'de geri dönüşüm sergisi açıldı
        Niğde'de geri dönüşüm sergisi açıldı
        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenme öneri...
        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenme öneri...
        Niğde Valisi Çelik'ten Ramazan Bayramı mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten Ramazan Bayramı mesajı