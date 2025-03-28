Niğde Valiliğinden rüzgar ve fırtına uyarısı

Niğde Valiliği, kentte yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 29 Mart'ta kent genelinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinden, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşımaktadır. Özellikle açık alanlarda bulunmaktan kaçınılması, araçların kapalı ve güvenli alanlara park edilmesi, çatı altlarında ve ağaç diplerinde durulmaması gerekmektedir. Ayrıca, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı da dikkatli olunması önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve Valiliğin resmi duyurularını takip etmeleri önemle rica olunur."