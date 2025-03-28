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        Niğde'de Milli İrade Platformu'ndan basın açıklaması

        Niğde'de Milli İrada Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:45 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:45
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        Niğde'de Milli İrade Platformu'ndan basın açıklaması
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        Niğde'de Milli İrada Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı.

        Platformdan yapılan açıklamaya göre, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde cuma namazının ardından toplanan grup adına Milli İrade Platformu İl Sorumlusu Abdulgani Özkan açıklamada bulundu.

        Özkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması yürütüldüğünü anımsattı.

        Soruşturmalar karşısında idarecilerin ve siyasi çevrelerin hukuki zeminde cevap vermediklerini ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti suçlayarak ülkemizi bir kaos ve şiddet girdabına sürüklemek amacıyla zehirli bir kampanya başlattıklarına şahit oluyoruz. Bu çevrelerin yerli ve milli markalarımızı boykot ederek ekonomik saldırılar düzenlemekten ve güvenlik güçlerimize saldırmaya kadar varan eylemlerle kendi siyasi çıkarları uğruna ülkemizi ateşe atmaktan çekinmediklerini açıkça görüyoruz. Bir buçuk yıldır Gazze'de gözlerimizin önünde gerçekleşen soykırıma tepki göstermek amacıyla Siyonist İsrail destekçisi şirketleri boykot etmeyenler, şimdi milli şirketlerimizi boykot etmeleri manidardır."

        Özkan, kutsal mabetlere zarar vermekten bile geri durmayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhume annesine dil uzatacak kadar alçalan azgın bir güruh olduğunu belirtti.

        Türkiye'yi İslam'ın şiarıyla savunmaya devam edeceklerini dile getiren Özkan, hukuktan, demokrasiden, adaletten ve hakikatten yana dik duruşlarından asla ödün vermediklerini, vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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