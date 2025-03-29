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        Rektör Uslu'dan Ramazan Bayramı mesajı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 10:14 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:14
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        Rektör Uslu'dan Ramazan Bayramı mesajı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Uslu, mesajında, ramazan ayının tüm Müslümanlar için hoşgörünün, dayanışmanın ve bereketin simgesi olduğunu belirtti.

        Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade eden Uslu, "Bayramlar paylaşmanın ve sevginin ön plana çıktığı en özel günlerdendir. Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyor, aziz milletimizin, öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin, kıymetli ailelerinin ve tüm gönül coğrafyamızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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