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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Ramazan Bayramı mesajı

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 09:17 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:17
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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Ramazan Bayramı mesajı
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        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özdemir, mesajında, ramazan ayının manevi iklimini geride bırakarak, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği bayrama kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

        Bayramların en güzel şekilde yaşandığı müstesna günler olduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

        "Mübarek ramazan ayını uğurlarken, rahmet, bereket ve paylaşmanın simgesi olan Ramazan Bayramı'nı karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu, yardımlaşma ve dayanışmanın güçlendiği özel günlerdir. Bu bayramda da milletçe birlik ve beraberlik içinde, barış ve huzur dolu günler geçirmeyi temenni ediyorum. Bu özel günlerde büyüklerimizi ziyaret etmeyi, küçüklerimize bayram coşkusunu yaşatmayı unutmayalım. Ramazan Bayramı'nın Niğde'mize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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