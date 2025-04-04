Niğde'de şehitlerin isimleri kütüphanelerde yaşatılıyor

AHMET DEMİRCAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, "Şehitlerin Adını Kütüphanelerde Yaşatıyoruz" isimli proje kapsamında kentteki okullarda kütüphaneler oluşturuyor.

Proje kapsamında Alay İlkokuluna şehit Kemal Batur, Murtaza ve Naile Uyanık Ortaokuluna şehit Serdal Güneş, Asım ve Zeynep Ecemiş İlkokuluna şehit Yasin Tekin ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna şehit Fatih Özdemir adına kütüphaneler kuruldu.

Şehitlerin isminin yaşatıldığı kütüphanelerden öğrencilerin yanı sıra aileleri de faydalanabiliyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Çilkaya, AA muhabirine, Niğde Şehitliği'ndeki tüm şehitlerin adını kütüphanelerde yaşatmak istediklerini söyledi.

Özel öğrenciler için de kütüphane kurduklarını belirten Çilkaya, şöyle konuştu:

"Bu proje fikrinde bir hocamın vesilesi oldu. Bizler şehitliği ziyaret ettiğimizde, oradaki manevi huzuru bulduğumuzda onlar için neler yapabiliriz diye düşündük. Onlar bizim için canlarını feda etti, bizler de onların adını kütüphanelerde yaşatalım istedik. Böyle başladığımız projede birçok kütüphaneyi yapma fırsatımız oldu, Şehit Kemal Batur bizim öğrencimizdi ve okulu bitirememişti, onun adını Alay İlkokuluna verdik. Amacımız, merkezde bulunan şehitlikteki bütün şehitlerimizin adına bir kütüphane oluşturmak ve onların adını bu kütüphanelerde yaşatmak."

- Öğrenciler de harçlıklarıyla katkı sağlıyor

Bu projenin sadece kendi çabalarıyla gerçekleşmediğine değinen Çilkaya, "Öğrencilerimizin harçlıkları, evde okumadığı kitaplar ya da topladıkları kitaplar ile akademisyenlerimizin destekleri bizi daha güçlü kılmakta. Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünü Eylül 2024'te kurduk, daha birkaç ay olmasına rağmen onlarca projeye imza attık." dedi.

Geri dönüşlerin çok güzel olduğunu dile getiren Çilkaya, "Özellikle şehit aileleri bu konuda biraz duygusal oluyor. Kütüphanelerin açılışına giderken aileleri bizzat ben alıp götürmek istiyorum çünkü onları dinlemek, anılarına, acılarına ve gururlarına ortak olmak istiyorum. Burada adlarının sonsuz şekilde yaşatılması bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Çilkaya, çocukların kitapla buluşmasından dolayı da mutlu olduğunu, projenin yeni kütüphanelerle devam edeceğini sözlerine ekledi.