İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Niğde'de sahipsiz hayvanlar için yapılan barınağı inceledi:
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Sahipsiz hayvanların vatandaşlarımıza eziyet vermesine, yaralamasına hatta maalesef öldürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili gerekli önlemleri alacağız ancak hayvanlarımızı da sahipleneceğiz." dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Sahipsiz hayvanların vatandaşlarımıza eziyet vermesine, yaralamasına hatta maalesef öldürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili gerekli önlemleri alacağız ancak hayvanlarımızı da sahipleneceğiz." dedi.
Sağlam, Niğde'de sahipsiz hayvanlar için oluşturulan barınağı gezerek, çalışmalarla ilgili Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den bilgi aldı.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Sağlam, 5199 sayılı Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin uygulanması amacıyla yerinde incelemeler yapmak için Niğde'ye geldiklerini söyledi.
Barınak incelemesinin ardından memnun kaldığını belirten Sağlam, şöyle devam etti:
"Başkanıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Son derece modern ve hijyenik barınağımız var. Valiliğimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde Niğde'mize 50 dönümlük yeni bir barınak yapmayla ilgili çalışmaları da başlatmış bulunuyoruz. En geç 1 ay içerisinde ikinci bir barınağımız olacak. Biz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak zorundayız. Sahipsiz hayvanların vatandaşlarımıza eziyet vermesine, yaralamasına hatta maalesef öldürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili gerekli önlemleri alacağız ancak hayvanlarımızı da sahipleneceğiz. Hayvanlarımızın da güvenilir, hijyenik bir ortamda barınmaları için gerekli olan önlemleri de alacağız."
Bakanlık olarak 51 ilde bu çalışmaları başlattıklarını ifade eden Sağlam, en az 50 dönüm olmak üzere 51 ilin tamamında yer tahsisinin yapıldığını dile getirdi.
Çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:
"Bazı illerimizde barınaklarımız tamamlandı, bazı illerimizde de tamamlanmak üzere. Bunları yaptığımız zaman hayvanlarımızı güvenli, hijyenik ve doğal bir ortamda yaşamlarını sağlamaları için gerekli önlemleri alıyoruz. Başkan son derece önemli bir iş yapmış. Emsal olabilecek bir barınağı hayata geçirmiş. Bundan sonraki barınaklarımızın bu kalitenin daha da üstünde olması için çaba sarf edeceğiz. Emeği geçen tüm kent yöneticilerine de teşekkür ediyorum."
Sağlam, daha sonra Niğde Belediyesini ziyaret etti.
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