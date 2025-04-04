Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Niğde'de sahipsiz hayvanlar için yapılan barınağı inceledi:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Sahipsiz hayvanların vatandaşlarımıza eziyet vermesine, yaralamasına hatta maalesef öldürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili gerekli önlemleri alacağız ancak hayvanlarımızı da sahipleneceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 13:48 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Niğde'de sahipsiz hayvanlar için yapılan barınağı inceledi:
        ABONE OL

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Sahipsiz hayvanların vatandaşlarımıza eziyet vermesine, yaralamasına hatta maalesef öldürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili gerekli önlemleri alacağız ancak hayvanlarımızı da sahipleneceğiz." dedi.

        Sağlam, Niğde'de sahipsiz hayvanlar için oluşturulan barınağı gezerek, çalışmalarla ilgili Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den bilgi aldı.

        Burada gazetecilere açıklamada bulunan Sağlam, 5199 sayılı Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin uygulanması amacıyla yerinde incelemeler yapmak için Niğde'ye geldiklerini söyledi.

        Barınak incelemesinin ardından memnun kaldığını belirten Sağlam, şöyle devam etti:

        "Başkanıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Son derece modern ve hijyenik barınağımız var. Valiliğimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde Niğde'mize 50 dönümlük yeni bir barınak yapmayla ilgili çalışmaları da başlatmış bulunuyoruz. En geç 1 ay içerisinde ikinci bir barınağımız olacak. Biz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak zorundayız. Sahipsiz hayvanların vatandaşlarımıza eziyet vermesine, yaralamasına hatta maalesef öldürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili gerekli önlemleri alacağız ancak hayvanlarımızı da sahipleneceğiz. Hayvanlarımızın da güvenilir, hijyenik bir ortamda barınmaları için gerekli olan önlemleri de alacağız."

        Bakanlık olarak 51 ilde bu çalışmaları başlattıklarını ifade eden Sağlam, en az 50 dönüm olmak üzere 51 ilin tamamında yer tahsisinin yapıldığını dile getirdi.

        Çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

        "Bazı illerimizde barınaklarımız tamamlandı, bazı illerimizde de tamamlanmak üzere. Bunları yaptığımız zaman hayvanlarımızı güvenli, hijyenik ve doğal bir ortamda yaşamlarını sağlamaları için gerekli önlemleri alıyoruz. Başkan son derece önemli bir iş yapmış. Emsal olabilecek bir barınağı hayata geçirmiş. Bundan sonraki barınaklarımızın bu kalitenin daha da üstünde olması için çaba sarf edeceğiz. Emeği geçen tüm kent yöneticilerine de teşekkür ediyorum."

        Sağlam, daha sonra Niğde Belediyesini ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkeş’in kabrini ziyaret etti
        MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkeş’in kabrini ziyaret etti
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti
        Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Zorunlu askerlik Avrupa'ya geri mi dönüyor?
        Zorunlu askerlik Avrupa'ya geri mi dönüyor?
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Trump'tan Le Pen'e destek
        Trump'tan Le Pen'e destek
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Trump "altın kartı" gösterdi
        Trump "altın kartı" gösterdi
        "Yeni sezonda yok olsun"
        "Yeni sezonda yok olsun"
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!

        Benzer Haberler

        Niğde'de şehitlerin isimleri kütüphanelerde yaşatılıyor
        Niğde'de şehitlerin isimleri kütüphanelerde yaşatılıyor
        Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Ramazan Bayramı mesajı
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Ramazan Bayramı mesajı
        Öğrenci ve akademisyenler, bayram öncesi lösemili hastaları unutmadı
        Öğrenci ve akademisyenler, bayram öncesi lösemili hastaları unutmadı
        Niğde'nin Gümüşler beldesinde ulaşım bayram boyunca ücretsiz olacak
        Niğde'nin Gümüşler beldesinde ulaşım bayram boyunca ücretsiz olacak
        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı