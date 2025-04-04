İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Niğde'de sahipsiz hayvanlar için yapılan barınağı inceledi:

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Sahipsiz hayvanların vatandaşlarımıza eziyet vermesine, yaralamasına hatta maalesef öldürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili gerekli önlemleri alacağız ancak hayvanlarımızı da sahipleneceğiz." dedi.

Sağlam, Niğde'de sahipsiz hayvanlar için oluşturulan barınağı gezerek, çalışmalarla ilgili Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Sağlam, 5199 sayılı Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin uygulanması amacıyla yerinde incelemeler yapmak için Niğde'ye geldiklerini söyledi.

Barınak incelemesinin ardından memnun kaldığını belirten Sağlam, şöyle devam etti:

"Başkanıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Son derece modern ve hijyenik barınağımız var. Valiliğimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde Niğde'mize 50 dönümlük yeni bir barınak yapmayla ilgili çalışmaları da başlatmış bulunuyoruz. En geç 1 ay içerisinde ikinci bir barınağımız olacak. Biz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak zorundayız. Sahipsiz hayvanların vatandaşlarımıza eziyet vermesine, yaralamasına hatta maalesef öldürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili gerekli önlemleri alacağız ancak hayvanlarımızı da sahipleneceğiz. Hayvanlarımızın da güvenilir, hijyenik bir ortamda barınmaları için gerekli olan önlemleri de alacağız."