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        Niğde'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Niğde'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 19:09 Güncelleme: 07.04.2025 - 19:13
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        Niğde'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Niğde'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde toplanan grup, Gazze'de devam eden zulmün son bulması için Filistin bayraklarıyla slogan attı.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan İHH Niğde Şube Başkanı Şaban Koç, Gazze'de masum çocukların bombalar altında can verdiğini söyledi.

        Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın kutsal dokusunun çiğnendiğini belirten Koç, şunları kaydetti:

        "Batı Şeria'da ailelerin evlerinden zorla sürüldüğü ve önceki gün 15 sağlık çalışanı ve sivil savunma görevlisinin canice şehit edildiği bu karanlık tablo, insanlık vicdanını kanatıyor. Dünya bu vahşete nasıl tepki veriyor? Batı'da, ABD'den Avrupa'ya, sokaklar Filistin için haykırıyor. New York'ta, Londra'da, Paris'te binlerce insan, ellerinde pankartlarla siyonist rejimin soykırım politikalarını lanetliyor. Üniversite kampüslerinde öğrenciler, işgalci İsrail'i destekleyen şirketlere boykot çağrıları yapıyor. Yahudi kökenli aktivistler bile, 'Benim adıma değil' diyerek siyonizmin ırkçı ve işgalci politikalarına karşı seslerini yükseltiyor. Bu protestolar, insanlık onurunun hala ayakta olduğunu kanıtlıyor."

        Açıklamanın ardından grup İsrail saldırılarını tepki olarak kent meydanına çocuk ayakkabısı ve oyuncak bıraktı.

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