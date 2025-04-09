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        Niğde Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine destek

        Niğde Belediyesi, 2024'te ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, yakacak, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda destek sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:44 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:44
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        Niğde Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine destek
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        Niğde Belediyesi, 2024'te ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, yakacak, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda destek sağladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 36 bin aileye kuru gıda, temizlik malzemesi ve bebek bezi desteği yapıldı, günlük 435 aileye sıcak yemek, ev eşyası ve 1400 ekmek desteği verildi.

        Kış aylarında vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak üzere 2 bin 300 aileye odun, soba, kömür ve giyecek yardımı yapan belediye, yıl boyunca engelsiz taksi hizmetinden 552 engelli vatandaşa hizmet verdi, 20 aileye de tekerlekli sandalye desteği sağladı.

        Ayrıca 2 bin 300 öğrenciye kırtasiye ve okul forması desteğinde bulunan belediye, Yaşlı Destek Projesi (YADES) kapsamında 843 vatandaşa ev temizliği, kişisel bakım, hastane nakli, sıcak yemek ve psikolojik destek hizmeti verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sosyal belediyeciliği bir hizmet modeli değil, bir vicdan meselesi olarak gördüklerini ifade etti.

        Belediye olarak temel önceliklerinin ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmamak olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

        "2024'te yürütülen çalışmalarla, gıdadan giyime, yakacaktan eğitim malzemelerine kadar her alanda on binlerce vatandaşımıza dokunduk. Bu çalışmalar sadece istatistik değil, her biri bir hayat, bir umut, bir tebessüm demektir. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda hem eğitim yardımlarımızı sürdürüyor hem de 4 yeni kütüphane açarak gençlerimize daha iyi eğitim koşulları sunuyoruz. Hiç kimse kendini yalnız hissetmesin istiyoruz. Belediye olarak bu ailelerin her ferdine sahip çıkmak, onların yaşamını kolaylaştırmak, hayatlarına değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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