Niğde'de öğrencilere gıda güvenliği farkındalık eğitimi verildi

Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki okullarda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, verilen eğitimlerde gıda güvenliği, gıda kayıpları ve israfın önlenmesi konuları ele alındı.

Öğrencilerin bilinçli gıda tüketimi ve sağlık bilgisi düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde, mikrop nedir, doğru el yıkama nasıl olmalı, kantin ve market alışverişinde nelere dikkat edilmeli, okul gıdası logolu ürünler nasıl tanınır gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanması ve güvenilir gıdaya erişim konusunda bilinçlenmesi amacıyla, okullarda eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.