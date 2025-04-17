Niğde'de şehit Yasin Tekin'in adı okulda açılan kütüphaneye verildi
Niğde'de Şehit Jandarma Astsubay Yasin Tekin'in ismi, Asım ve Zeynep Ecemiş İlkokulu'nda açılan kütüphanede yaşatılacak.
Niğde'de Şehit Jandarma Astsubay Yasin Tekin'in ismi, Asım ve Zeynep Ecemiş İlkokulu'nda açılan kütüphanede yaşatılacak.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünce hizmete alınan kütüphanenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, emeği geçenlere teşekkür etti.
Çalışmada üniversite öğrencilerinin emeklerinin de olduğunu belirten Uslu, şunları kaydetti:
"Bugün şehidimiz Yasin Tekin adına bir kütüphane daha açmış bulunuyoruz. İnşallah burada kitap okuyan öğrencilerimiz hem şehidimizin adını yaşatacaklar hem de bu manevi duygularla geleceğe hazırlanacaklar. İsmimiz de Ömer Halisdemir'den geldiği için bu konuda çok memnunuz. Buradan çıkan öğrencilerimiz de vatana, millete hayırlı, manevi duygulara ve bilgiye sahip öğrenciler olacaklarına inanıyorum. Hayırlı olsun."
Şehit Tekin'in ağabeyi Metin Tekin de kardeşinin adının yaşatılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.
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