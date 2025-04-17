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        Niğde'de şehit Yasin Tekin'in adı okulda açılan kütüphaneye verildi

        Niğde'de Şehit Jandarma Astsubay Yasin Tekin'in ismi, Asım ve Zeynep Ecemiş İlkokulu'nda açılan kütüphanede yaşatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:01 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:02
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        Niğde'de şehit Yasin Tekin'in adı okulda açılan kütüphaneye verildi
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        Niğde'de Şehit Jandarma Astsubay Yasin Tekin'in ismi, Asım ve Zeynep Ecemiş İlkokulu'nda açılan kütüphanede yaşatılacak.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünce hizmete alınan kütüphanenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Çalışmada üniversite öğrencilerinin emeklerinin de olduğunu belirten Uslu, şunları kaydetti:

        "Bugün şehidimiz Yasin Tekin adına bir kütüphane daha açmış bulunuyoruz. İnşallah burada kitap okuyan öğrencilerimiz hem şehidimizin adını yaşatacaklar hem de bu manevi duygularla geleceğe hazırlanacaklar. İsmimiz de Ömer Halisdemir'den geldiği için bu konuda çok memnunuz. Buradan çıkan öğrencilerimiz de vatana, millete hayırlı, manevi duygulara ve bilgiye sahip öğrenciler olacaklarına inanıyorum. Hayırlı olsun."

        Şehit Tekin'in ağabeyi Metin Tekin de kardeşinin adının yaşatılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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