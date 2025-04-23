Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Niğde'de konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 35 yılın en şiddetli sıcaklık düşüşünü yaşadık. İklim değişikliğinin çok farklı etkilerini de yaşıyoruz." dedi.

Bakan Yumaklı, merkeze bağlı Ovacık köyünde zirai dondan etkilenen elma bahçesinde incelemede bulundu, ilgililerden ve üreticilerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak Türkiye'nin bu bayramı dünyada sadece çocuklara armağan etmiş bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'de geçen hafta çok şiddetli bir don olayının yaşandığını anımsatan Yumaklı, Bakanlığın birçok ekibinin sahaya çıkarak donla mücadele kapsamında mücadele yürüttüğünü dile getirdi.

Niğde'de de hava sıcaklıklarının eksi 14, 15'lere hatta eksi 19 dereceye düştüğünün söylendiğini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Belli bir sıcaklık düşüşünden sonra maalesef mevcut teknolojilerin yapabileceği herhangi bir şey yok. Bugün Niğde'deyiz. Niğde; patatesinden elmasına, lahanasından çavdarına kadar birçok tarım ürününde gerçekten ülkemizin önemli ihtiyacını karşılar nitelikte. Patates üretiminde birinci, elma üretiminde ikinci. Üreticilerimizin bu bağlamda bilinçli bir tarımsal üretim yapması konusunda da bizler için son derece önemli olduğunu tekraren belirtmek istiyorum. Ancak iklim değişikliğinin etkisi artık sizin tarımı nasıl yaptığınızla değil, hangi tedbirleri aldığınızla ilgili bir süreç önümüze getirmiş durumda. Son 35 yılın en şiddetli sıcaklık düşüşünü yaşadık. İklim değişikliğinin çok farklı etkilerini de yaşıyoruz. Yani kuraklık, sel, taşkın sadece bizim ülkemizde değil, dünyadaki diğer ülkelerin de karşılaştığı ve mağdur olduğu bir durum. Zaman zaman doğa olaylarının, iklim değişikliğinin etkilerinin başında geliyor. Son 30 yılın en düşük sıcaklığa sahip nisan ayını yaşadık. Meteorolojik tahminleri dikkate almanın ne kadar önemli olduğunu da bu süreç içerisinde görmüş olduk. Şimdi arkadaşlarımız yoğun bir şekilde hasar tespitleri yapıyor."