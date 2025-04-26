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        Niğde'de 6 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Niğde'de meydana gelen 6 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 14:46 Güncelleme: 26.04.2025 - 14:56
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        Niğde'de 6 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Niğde'de meydana gelen 6 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Niğde-Ankara Otoyolu Alın gişeleri yakınında, dolu yağışı nedeniyle 6 ayrı trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, kazada yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede dolu yağışından dolayı 6 trafik kazası meydana geldiğini söyledi.

        Kazalara karışan 9 araç olduğunu ifade eden Çelik, "Allah'a şükürler olsun ağır yaralı vatandaşımız yok. Tüm araçlarda toplam 2 yaralımız var. Bir vatandaşımız da hastaneye nakli kabul etmedi. Tüm sürücülerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bulunduğumuz mevsim ilkbahar, bundan dolayı ani yağışlar söz konusu. Tüm sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları gerekiyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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