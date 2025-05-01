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        Niğde'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

        Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:22 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:22
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        Niğde'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı
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        Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        A.G. (41) yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Hüyük mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü A.G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan E.G. (40), E.G. (12) ve N.G. (21), sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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