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        Niğde Valiliğinden rüzgar ve fırtına uyarısı

        Niğde Valiliği, kentte kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:01 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:01
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        Niğde Valiliğinden rüzgar ve fırtına uyarısı
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        Niğde Valiliği, kentte kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün kent genelinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

        Ulukışla ve Çamardı ilçelerinde de yer yer fırtına beklendiği aktarılan açıklamada, "Kuvvetli rüzgarın çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

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