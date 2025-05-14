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        Niğde'de vatandaşların kilo ve tansiyon ölçümü yapıldı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, açtıkları stantta vatandaşların kilo ve tansiyonunu ölçtü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:23 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:26
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        Niğde'de vatandaşların kilo ve tansiyon ölçümü yapıldı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, açtıkları stantta vatandaşların kilo ve tansiyonunu ölçtü.

        17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda stant açan öğrenciler, Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanife Özçelik eşliğinde, vatandaşların kilo ve tansiyon ölçümlerini yaptı.

        Özçelik, yaptığı açıklamada, özellikle tansiyon hastası olan ya da ilaç kullanan bireylerin yaşam tarzlarında yapmaları gereken değişikliklere odaklandıklarını belirtti.

        Özçelik, sodyum alımının azaltılması, potasyum açısından zengin besinlerin tüketilmesi ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekti.

        Aktivite kapsamında vatandaşların kilo ve tansiyon ölçümlerini yaptıklarını belirten Özçelik, şunları kaydetti:

        "Eğer tansiyon değerleri 13/8’in üzerindeyse kişileri hipertansiyon riski açısından bilgilendiriyor ve kendilerine uygun eğitimler sunuyoruz. Hipertansiyonun tedavi edilmediği ya da kontrol altına alınmadığı durumlarda felç, inme, kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği ve hatta körlük gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle kişilerin düzenli olarak tansiyonlarını ölçtürmeleri büyük önem taşıyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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