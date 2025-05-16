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        Niğde Valisi Çelik'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 10:28 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:28
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        Niğde Valisi Çelik'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çelik mesajında, 19 Mayıs 1919'un Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı tarihi bir dönem olduğunu belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bu kutlu yürüyüşün, milletin kaderini değiştirdiğini, birlik ve beraberlik içerisinde verilen büyük mücadeleyle tam bağımsızlığa ulaşıldığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "19 Mayıs, milletimizin yeniden dirilişinin, umutlarının yeşerdiği bir sembol olmasının yanı sıra, gençliğe duyulan güvenin de en güçlü ifadesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu özel günü gençlerimize armağan etmesi, onlara duyduğu inancın ve verdiği değerin en açık göstergesidir. Sizler ülkemizin yarınları, milletimizin umudu ve güvencesisiniz. Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu emanete sahip çıkmak ve onu daha da ileriye taşımak en önemli sorumluluğunuzdur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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