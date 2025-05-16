Niğde'de jandarma ekiplerinden siber güvenlik eğitimi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy'deki eğitimde, "güvenli internet kullanımı, oltalama saldırıları, parola güvenliği, siber zorbalık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar" başlıklarında 56 vatandaşa güvenlik eğitimi verildi.

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