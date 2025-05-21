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        Niğde'de 406 öğrenciye trafik eğitimi verildi

        –Niğde'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında 406 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:05 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:06
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        Niğde'de 406 öğrenciye trafik eğitimi verildi
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        –Niğde'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında 406 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akkol İlk ve Ortaokulu, Halil Kitapçı Anaokulu, Zahide Sefer Anaokulu ile Fatma ve Mehmet Karaca İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlendi.

        Trafik kuralları, güvenli yaya ve araç kullanımı konusunda farkındalık kazandırılması amacıyla düzenlenen eğitimlerin süreceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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