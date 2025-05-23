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        Niğde'de velilere sağlıklı yaşam ve beslenme eğitimi verildi

        Niğde Halil Kitapçı Ortaokulu'nda velilere yönelik sağlıklı yaşam ve beslenme eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 13:45 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:45
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        Niğde'de velilere sağlıklı yaşam ve beslenme eğitimi verildi
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        Niğde Halil Kitapçı Ortaokulu'nda velilere yönelik sağlıklı yaşam ve beslenme eğitimi düzenlendi.

        "Veli Akademisi" projesi kapsamında diyetisyen Zümrüt Özbayram tarafından velilere, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocukların fiziksel ve zihinsel gelişiminde oynadığı rol, obezite ile mücadele yöntemleri, etiket okuma alışkanlığı, porsiyon kontrolü ve günlük su tüketiminin önemi gibi konular hakkında bilgi verildi.

        Okul müdürü Ferdi Şirin, öğrenci ve velilere yönelik bu tür bilgilendirici etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri

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