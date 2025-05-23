Niğde'de baraj gölüne düşen çocuk kayboldu
Niğde'de baraj gölünde kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Niğde'de baraj gölünde kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.
F.K. (13), arkadaşı ile merkeze bağlı Taşlıca Mahallesi'ndeki Taşlıca Baraj Gölü kenarında dolaşırken dengesini kaybederek suya düştü.
Arkadaşı, durumu yakınlarına bildirdi.
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.
F.K'nin en son görüldüğü yerde dalış yapan ekipler, çocuğa ulaşamadı.
Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmaları yarın devam edecek.
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