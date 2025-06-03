Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de hastanede yangın ve KBRN tatbikatı yapıldı

        Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olası afetlere karşı hazırlığı üst düzeyde tutmak amacıyla yangın ile kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 18:10 Güncelleme: 03.06.2025 - 18:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de hastanede yangın ve KBRN tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olası afetlere karşı hazırlığı üst düzeyde tutmak amacıyla yangın ile kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirdi.

        Tatbikatta, senaryo gereği hastanede röntgen cihazından çıkan yangının ardından kimyasal sızıntı meydana geldi.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, binadakileri tahliye etti, yangını hemen söndürdü.

        Tatbikatta, biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve tatbikata katılan diğer birim personelleri tarafından kurtarılarak ambulansa götürüldü.

        Tatbikata ilişkin bilgi veren UMKE Niğde Sorumlusu Alpay Ayan, tatbikatta, AFAD, İtfaiye Müdürlüğü, 112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, MEDAŞ Müdürlüğü ve doğal gaz ekiplerinin yer aldığını ifade etti.

        Ayan, senaryo gereği çıkan yangın ve KBRN olayına müdahale anları, ekiplerin koordinasyonu ve hasta tahliyesi gibi süreçlerin başarıyla tamamlandığını belirtti.

        Hastane Sivil Savunma Amiri Adem Tok ise tatbikatın başarıyla tamamlandığını dile getirerek, emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        Sedyeyle getirildi, ailesine veda etti!
        Sedyeyle getirildi, ailesine veda etti!
        3 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        3 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı
        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Türkiye şampiyonu güreşçi Sabaz, memleketi Niğde'de altınla ödüllendirildi
        Türkiye şampiyonu güreşçi Sabaz, memleketi Niğde'de altınla ödüllendirildi
        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan kurban keseceklere uyarı
        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan kurban keseceklere uyarı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Polis ve jandarma ekiplerinin asayiş denetimlerinde 23 şüpheli tutuklandı
        Polis ve jandarma ekiplerinin asayiş denetimlerinde 23 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de uzmandan "zehirli mantar" uyarısı
        Niğde'de uzmandan "zehirli mantar" uyarısı