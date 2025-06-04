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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:38 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:38
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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı
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        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özdemir, mesajında, bayramın tüm dünyaya ve İslam alemine barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diledi.

        Bayramların, insanlar arasında sevgi, dayanışma ve dostluk bağlarını güçlendiren, dargınlıkları ortadan kaldıran, yardımlaşma ve paylaşma ruhunun en üst seviyeye çıkaran özel günler olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Dünya genelinde süregelen savaşlara da dikkat çekmek istiyorum, özellikle Filistin'deki durumu üzülerek izliyoruz. Gazze'de her gün masum insanlar hayatını kaybediyor. Kurban Bayramı, tüm dünyadaki çatışmaların son bulmasına, barış ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olsun. Bu bayram, paylaşma ve yardımlaşma anlamında bizlere büyük bir fırsat sunuyor. Hayır işlemek ve başkalarına yardımcı olmak, Yüce Allah'ın rızasına ulaşmak için en güzel vesilelerdir."

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