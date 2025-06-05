Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi
Niğde Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Niğde Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen programa, Vali Cahit Çelik, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Katılımcıların bayramlaştığı program, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.
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