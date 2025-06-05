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        Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi

        Niğde Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 17:24 Güncelleme: 05.06.2025 - 17:24
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        Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi
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        Niğde Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen programa, Vali Cahit Çelik, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Katılımcıların bayramlaştığı program, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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