Niğde'de sürücü ve yolculara bilgilendirme çalışması yapıldı
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Niğde-Kayseri kara yolunun 14. kilometresindeki uygulama noktasında gerçekleştirilen etkinlikte, Yaşam Tüneli'nde sürücü ve yolculara trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar hakkında bilgi verildi.
Vatandaşlara hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, kırmızı ışık ihlali konularında bilgi verilen programda, 317 kişi bilgilendirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.