Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11-16 Mart tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 10 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 98 gram sentetik uyuşturucu, 2,26 gram esrar, sentetik hap, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.