Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 18.03.2026 - 10:10
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu Alın Gişeleri'nde yol kontrol noktasında yol arama ve kontrol faaliyetinde bir yolcu otobüsünde arama yaptı.
Aramada, 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yakalanan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri