Niğde'de 3 firari hükümlü yakalandı

Niğde'de haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda, haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.