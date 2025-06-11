Niğde'de aranan 165 kişi yakalandı

Öte yandan göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 10 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, il genelinde sürdürülen çalışmalarda 165 kişi yakalandı.

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