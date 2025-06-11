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        NÖHÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini tercih edecek öğrencilere 5 bin lira burs

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini tercih edecek öğrencilere 5 bin lira burs verileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 16:58 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:58
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        NÖHÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini tercih edecek öğrencilere 5 bin lira burs
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini tercih edecek öğrencilere 5 bin lira burs verileceği bildirildi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Tarım alanında eğitim almak isteyen öğrenciler için cazip fırsatlar sunarak onların maddi yükünü azaltmayı hedefliyoruz. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini 2025-2026 eğitim-öğretim yılında kazanan ve kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize Ayhan Şahenk Vakfı tarafından 5000 lira burs, ilk 50000'den gelen öğrencilerimize 20 bin, 50001-150000 arasında yerleşen öğrencilerimize 10 bin lira karşılıksız burs verilecektir." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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