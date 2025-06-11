NÖHÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini tercih edecek öğrencilere 5 bin lira burs
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini tercih edecek öğrencilere 5 bin lira burs verileceği bildirildi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini tercih edecek öğrencilere 5 bin lira burs verileceği bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Tarım alanında eğitim almak isteyen öğrenciler için cazip fırsatlar sunarak onların maddi yükünü azaltmayı hedefliyoruz. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini 2025-2026 eğitim-öğretim yılında kazanan ve kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize Ayhan Şahenk Vakfı tarafından 5000 lira burs, ilk 50000'den gelen öğrencilerimize 20 bin, 50001-150000 arasında yerleşen öğrencilerimize 10 bin lira karşılıksız burs verilecektir." denildi.
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