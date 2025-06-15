Niğde'de beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 5 hastaya umut olacak

Niğde'de motosiklet kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki Ahmet Tatar‘ın organları 5 hastaya nakledilecek.

Yıldıztepe beldesinde 8 Haziran'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve sevk edildiği Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Tatar'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Ailenin organları bağışlamasının ardından Tatar'ın kalbi, Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopterle diğer 4 organ ise ambulansla çeşitli illere gönderildi.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yoğun bakım ünitesinde 6 gün tedavi gören Tatar'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

Annesi ve babasının bu onurlu kararı aldıklarını belirten Zor, "Ahmet Tatar kardeşimizin organlarının 5 hastamıza şifa vesilesi olacak. Anne ve babaya teşekkür ediyorum." dedi.