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        Niğde'de gönüllü itfaiyeciler sertifika aldı

        Niğde'de sertifikalarını alan gönüllü itfaiyeciler, yangın, sel, deprem gibi afetlerde profesyonel ekiplerle koordineli bir şekilde çalışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:23 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:23
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        Niğde'de gönüllü itfaiyeciler sertifika aldı
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        Niğde'de sertifikalarını alan gönüllü itfaiyeciler, yangın, sel, deprem gibi afetlerde profesyonel ekiplerle koordineli bir şekilde çalışacak.

        Niğde Belediyesi, toplumun afetlere karşı daha dirençli hale gelmesini sağlamak amacıyla örnek bir uygulamaya imza attı.

        Gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen "Gönüllü İtfaiyecilik" projesi kapsamında, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü 11 kişi, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

        Belediyede düzenlenen sertifika töreninde konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gönüllülüğün toplumun en büyük gücü olduğunu ifade etti.

        Gönüllü itfaiyecilerin ihtiyaç duyulduğunda ellerini taşın altına koyacak yetkinliğe sahip kişiler olduklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

        "Gönüllü olarak belediyemize başvurup itfaiyecilik eğitimlerini tamamlayan 11 İHH gönüllüsüne, 'Gönüllü İtfaiye' unvanını kazandıran belgelerini takdim ettik. Bu kardeşlerimiz artık aldıkları eğitim sayesinde, afet ve yangın gibi acil durumlarda profesyonel ekiplerimize destek olacak, can ve mal güvenliği için sahada aktif rol üstleneceklerdir. Bugün sertifikalarını alan 11 gönüllümüz, ihtiyaç duyulduğunda ellerini taşın altına koyacak yetkinliğe sahip kişiler olarak görev alacaklar. Gönüllülük ruhunu yaşatan bu arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Onların bu özverili çalışması, başka vatandaşlarımızı da gönüllü olarak hizmet etmeye teşvik edecektir. Gönüllü itfaiyeciler, Niğde'de meydana gelebilecek yangın, sel, deprem gibi afetlerde profesyonel ekiplerle koordineli bir şekilde çalışacaklar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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