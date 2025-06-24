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        Niğde'de kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

        Niğde'de düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:17 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:17
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        Niğde'de kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
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        Niğde'de düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 50 elektronik sigara, 2 cep telefonu, tabanca, şarjör ve 3 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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