Niğde'de kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
Niğde'de düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 50 elektronik sigara, 2 cep telefonu, tabanca, şarjör ve 3 tabanca fişeği ele geçirildi.
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