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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:54 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:55
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

        Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve üniversitenin tanıtım filmi izlendi.

        Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, yaklaşık 2 bin öğrencinin mezun olduğunu söyledi.

        Üniversitenin eğitim, sağlık, tarım, sürdürülebilirlik ve araştırma alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan Uslu, özellikle diş hekimliği ve tıp fakültelerinin sağlık hizmeti ve eğitim alanındaki başarılarına dikkat çekti.

        Uslu, üniversitenin TÜBİTAK öğrenci projelerinde Türkiye dördüncülüğünü koruduğunu belirterek, enerji verimliliği, sıfır atık uygulamaları ve dünya sıralamalarındaki derecelerle üniversitenin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yükselişini sürdürdüğünü ifade etti.

        Konuşmanın ardından üniversiteden dereceyle mezun olan öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

        Dönem birincisi olarak fen fakültesinden mezun Ceyda Berceste Karabulut, mezun öğrenciler adına konuşma yaparak, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

        Törene Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, il protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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        Galeri
        Galeri
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