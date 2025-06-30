Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 150 kilogram tütün, 89 emtia ürün ile 702 sağlık için tehlikeli madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

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