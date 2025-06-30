Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 106,44 gram sentetik uyuşturucu ve 322 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde 25-29 Haziran tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

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