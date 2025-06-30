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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlıdan 7'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 17:26 Güncelleme: 30.06.2025 - 17:26
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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        Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlıdan 7'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde 25-29 Haziran tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakaladı.

        Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 106,44 gram sentetik uyuşturucu ve 322 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 5 zanlı ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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