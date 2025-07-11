NÖHÜ Rektörü Uslu'dan üniversitenin 33'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin 33'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Uslu mesajında, üniversitenin sahip olduğu akademik bilgi ve birikim ile milli değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek üzere, edindiği önemli vizyon uyarınca 33 yıllık mazisiyle eğitim öğretim, bilim ve araştırma geliştirme faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Uslu, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adını onur ve gururla taşıyan üniversitenin ayrıca şehidin aziz hatırasına layık olmak için ulusal ve uluslararası akademik platformlarda her zaman yer alarak il ve bölge için önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Bilimden sanata, araştırma geliştirmeden inovasyona, teknolojiden spora kadar pek çok alanda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarla adından gururla söz ettiren, ülkenin önemli marka değerlerinden biri haline gelen üniversitenin, akademik derinliği ve topluma katkı vizyonuyla her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Uslu, şunları kaydetti: