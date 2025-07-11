Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        NÖHÜ Rektörü Uslu'dan üniversitenin 33'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin 33'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 14:47 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        NÖHÜ Rektörü Uslu'dan üniversitenin 33'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin 33'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Rektör Uslu mesajında, üniversitenin sahip olduğu akademik bilgi ve birikim ile milli değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek üzere, edindiği önemli vizyon uyarınca 33 yıllık mazisiyle eğitim öğretim, bilim ve araştırma geliştirme faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

        Uslu, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adını onur ve gururla taşıyan üniversitenin ayrıca şehidin aziz hatırasına layık olmak için ulusal ve uluslararası akademik platformlarda her zaman yer alarak il ve bölge için önemli görevler üstlendiğini belirtti.

        Bilimden sanata, araştırma geliştirmeden inovasyona, teknolojiden spora kadar pek çok alanda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarla adından gururla söz ettiren, ülkenin önemli marka değerlerinden biri haline gelen üniversitenin, akademik derinliği ve topluma katkı vizyonuyla her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Uslu, şunları kaydetti:

        "Bundan sonraki süreçte de bölgesel kalkınma odaklı, öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir üniversite olma vizyonumuz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyecek; bilgi üreten, çözüm geliştiren ve nitelikli insan kaynağı yetiştiren güçlü bir eğitim kurumu olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarıların ve bundan sonra atacağımız daha büyük adımların en önemli yapı taşı, şüphesiz ki üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personelinin kurumsal kimliği sahiplenmesi, ortak hedefler doğrultusunda uyum içerisinde çalışmasıdır. Bu inançla, üniversitemizin yeni yaşını kutluyor; birlik ve dayanışma içerisinde, daha nice başarılarla dolu yıllar geçirmemizi temenni ediyor, emeği geçen herkese en içten şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor

        Benzer Haberler

        Niğde'de hakkında 20 yıl 6 ay 29 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Niğde'de hakkında 20 yıl 6 ay 29 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Niğde'de yaz Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ve balon sürprizi
        Niğde'de yaz Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ve balon sürprizi
        Niğde'de kadınlar, katıldıkları el sanatları kurslarında sosyalleşiyor
        Niğde'de kadınlar, katıldıkları el sanatları kurslarında sosyalleşiyor
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı
        'Sana topladım' deyip şehit babasının tabutuna çiçek bıraktı
        'Sana topladım' deyip şehit babasının tabutuna çiçek bıraktı
        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı