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        Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 16 kişi yaralandı

        Niğde'de minibüs, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır, 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 10:30 Güncelleme: 12.07.2025 - 10:30
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        Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 16 kişi yaralandı
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        Niğde’de minibüs, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır, 16 kişi yaralandı.

        Niğde-Adana otoyolu Eminlik Kavşağı'nda sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 aracın kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Araçlardan ikisinin şarampole yuvarlandığı kazada 1'i ağır, 16 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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