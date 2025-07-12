Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 16 kişi yaralandı

Niğde-Adana otoyolu Eminlik Kavşağı'nda sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 aracın kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

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