Niğde'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 34 NB 2611 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden 33 ASY 515 plakalı kamyon

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