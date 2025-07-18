Niğde'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Niğde'de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Niğde'de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 34 NB 2611 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden 33 ASY 515 plakalı kamyon
Eminlik Kavşağı’nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan B.Y. (53) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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