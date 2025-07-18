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        Niğde'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Niğde'de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 20:24 Güncelleme: 18.07.2025 - 20:24
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        Niğde'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Niğde'de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 34 NB 2611 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden 33 ASY 515 plakalı kamyon

        Eminlik Kavşağı’nda çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan B.Y. (53) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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