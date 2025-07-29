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        Niğde'de traktör römorkunun altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde traktör römorkunun altında kalan 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:33
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        Niğde'de traktör römorkunun altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde traktör römorkunun altında kalan 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Murtaza köyünde evlerinin yakınındaki köy yolunda oyun oynayan M.Ş, G.Z'nin (58) kullandığı 51 AD 938 plakalı traktör römorkunun altında kaldı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        M.Ş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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