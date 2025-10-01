Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        SGK İl Müdürü Eray Buz'dan kayıt dışı istihdam açıklaması

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 12:36 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:36
        SGK İl Müdürü Eray Buz'dan kayıt dışı istihdam açıklaması
        Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Eray Buz, kayıt dışı istihdam hakkında açıklamada bulundu.

        Buz, yazılı açıklamasında, kayıt dışı istihdamın çalışanların SGK'ya bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesi olduğunu belirtti.

        Sigortasız işçi çalıştırmanın, çalışma sürelerinin veya ödenen ücretlerin eksik bildirilmesinin de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirildiğine değinen Buz, şunları kaydetti:

        "Çalışanların sigortalı olarak çalıştırılmaları anayasal bir hak olmakla birlikte aynı zamanda hem çalışanlar hem de işverenler açısından bir zorunluluktur. İşverenlerin çalışanlarını sigortasız olarak çalıştırma hakları olmadığı gibi çalışan kişilerin de sigortasız çalışmayı istemek gibi bir hakları söz konusu değildir. Bu şekilde çalışmayı isteyen kişilerin sigortasız çalıştırıldığının tespiti halinde işverenlere yönelik yaptırımlar uygulanmakta, işverenler kendilerince kötü niyetli olmamalarına rağmen mağdur olabilmektedirler. Kayıt dışı istihdam çalışanların sosyal güvenceden yoksun kalmasına, işverenler arasında haksız rekabete ve kamu gelirlerinde kayba yol açmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

