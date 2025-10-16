Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Boks Federasyonu Başkanı Hekimoğlu'ndan Niğde'ye ziyaret

        Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Niğde'de düzenlenecek özel boks turnuvası öncesi karşılaşmaların oynanacağı salonu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 18:29 Güncelleme: 16.10.2025 - 18:43
        
        

        Niğde 5 Şubat Şehir Stadı'ndaki salonu gezen Hekimoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

        Başkan Hekimoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenlenecek turnuvaya yaklaşık 11 ilden 70 sporcunun katılacağını söyledi.

        Niğde'de güzel bir organizasyon yapılacağını aktaran Hekimoğlu, "Kendilerini tebrik ediyorum. Niğde'ye hayırlı olsun. Biz de kendilerine destek olmak amacıyla geldik. 3-4 gün boyunca sürecek olan bir turnuva bu. Çok güzel bir turnuva olacak. Boks sporumuza faydası olacak. Yarının gençleri buradan yetişecek inşallah." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

