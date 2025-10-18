Habertürk
Habertürk
        Niğde Haberleri

        Niğde'de motosikletin refüje çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 20:56 Güncelleme: 18.10.2025 - 20:56
        Niğde'de motosikletin refüje çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Dinçer Koptur idaresindeki 48 DB 097 plakalı motosiklet, Bor-Kemerhisar kara yolunda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Taha Dinçer Koptur, Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Dinçer Koptur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

