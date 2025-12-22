Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        GÜNCELLEME - Niğde'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

        Niğde'de fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

        Giriş: 22.12.2025 - 20:42 Güncelleme: 22.12.2025 - 20:42
        Niğde'de fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
        Niğde'de fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen işçi taşıyan 51 S 0083 plakalı midibüs ile 06 KRT 91 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Adana Caddesi'nde çarpıştı.

        Midibüs, çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, sağlık birimlerince yapılan ilk tetkik ve değerlendirmeler sonucunda kazada 13 vatandaşın yaralandığı belirtildi.

        Bunlardan 11'inin sağlık durumunun hafif olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "2 vatandaşımızın ise orta düzeyde yaralanma nedeniyle tedavilerinin sürdüğü bildirilmiştir. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Emniyet birimlerimizce kaza mahallinde gerekli trafik ve çevre güvenliği tedbirleri alınmış, trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmış, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale dönmüştür. Meydana gelen trafik kazasıyla ilgili olarak adli ve idari inceleme başlatılmıştır. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz."

