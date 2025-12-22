Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Niğde'de fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 18:56 Güncelleme: 22.12.2025 - 18:56
        Niğde'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
        Niğde'de fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen işçi taşıyan 51 S 0083 plakalı midibüs ile 06 KRT 91 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Adana Yolu Caddesi'nde çarpıştı.

        Midibüs, çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

