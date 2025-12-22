Habertürk
Habertürk
        Niğde Haberleri

        Niğde Valisi Çelik ile Belediye Başkanı Özdemir, yapımına başlanan alt geçitte incelemede bulundu

        Niğde Valisi Cahit Çelik ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İlhanlı Mahallesi'nde yapımına başlanan demiryolu alt geçidinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 12:52 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:52
        Niğde Valisi Çelik ile Belediye Başkanı Özdemir, yapımına başlanan alt geçitte incelemede bulundu
        Niğde Valisi Cahit Çelik ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İlhanlı Mahallesi'nde yapımına başlanan demiryolu alt geçidinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, alt geçidin kent için önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

        Bölgede daha önce kullanılan küçük bir menfez olduğunu anımsatan Çelik, trafik açısından sıkıntı yaşadıkları bir bölge olduğunu belirtti.

        Yapımına başlanan alt geçidin 20 metre genişliğinde, araç ve yaya geçişinin olacağını ifade eden Çelik, "Bu yatırımın ilimize kazandırılmasında çok büyük emekleri olanlara teşekkür ediyorum. Niğde son 10 yıl içerisinde tarımda, sanayide ve ekonomide gelişme içerisinde. Belediyemizin ciddi yatırımları var. Devlet Demiryolları projelendirme ve ihale kısmında destek verdi. Elbirliğiyle Niğde'yi daha güzel yerlere taşıyacağız. Kazasız belasız olsun inşallah. Yüklenici firmamız kısa sürede buradaki alt geçidi tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacak. Hayırlı olsun." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Özdemir de kentin iki yakasını bir araya getirecek alt geçit inşa ettiklerini dile getirdi.

        İlhanlı ve Narlı mahallelerindeki trafik yoğunluğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

        "İki cadde uzun zamandır küçük bir menfezle birbirine bağlıydı ve çok büyük problemler yaşıyorduk. Eylülde protokolümüz, sonrasında ihalemiz yapıldı. Yaklaşık 65 milyon liralık bir yatırımla şimdi iki gidiş iki geliş ve yaya geçidi olan bir alt geçidi kente kazandıracağız. Burada yoğun bir emek var. Bu proje çalışmaları yaklaşık 2 yıl sürdü. Buraya 142 kazık çakılacak. Daha sonrasında betonla doldurulup zemin güçlendirilecek. Devamında da geçişlerimiz yapılacak. Bu çalışma tren trafiğini de hiçbir şekilde aksatmayacak. Yüklenici firmamız inşallah 6 aya bırakmadan projemizi tamamlamış olacak. Niğde'ye hayırlı uğurlu olsun."

