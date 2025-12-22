Habertürk
        Niğde'de "Aile Paneli" düzenlendi

        Niğde'de "Aile Paneli" düzenlendi

        Niğde'de, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında "Aile Paneli" gerçekleştirildi.

        Giriş: 22.12.2025 - 16:02 Güncelleme: 22.12.2025 - 16:02
        
        

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen panelin açılışında konuşan Vali Cahit Çelik, Anadolu Mektebi'nin okuma faaliyetlerinin süreklilik, derinlik ve muhakeme temelinde çalışma zemini sunduğunu söyledi.

        Çelik, projenin 2012'de Prof. Dr. Sami Güçlü öncülüğünde Sakarya Üniversitesinde küçük bir gönüllü öğrenci grubuyla başlatıldığını anımsattı.

        Bu yaklaşımın külliyat okumalarına dayandığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

        "Zamanla Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle kurumsal bir yapıya kavuşmuş ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde uygulanan bir okuma modeli haline gelmiştir. Bugün gelinen noktada Anadolu Mektebi, ülke genelinde birçok ilde farklı okul türlerinde binlerce öğrencinin katılımıyla sürdürülen bir okuma ve düşünme pratiği olarak yoluna devam etmektedir. Bu çalışmanın temel yaklaşımı, bir yazarın yalnızca bir eserini değil, bütün eserlerini okumak ve okumakla yetinmeyip anlamak, değerlendirmek ve ifade edebilmektir. Bu yönüyle Anadolu Mektebi gençlere hazır bilgiler sunmaktan ziyade okuduğu metin üzerinden düşünme, gerekçelendirme ve kanaat oluşturma imkanı tanımaktadır. Bu anlayışla yürütülen her okuma faaliyeti, yalnızca bugüne değil ülkemizin yarınlarına yapılan nitelikli bir katkıdır. Programın hayırlı olmasını diliyorum."

        İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek de Anadolu topraklarının kadim olduğunu, 2018'de projenin kentte başladığını ve her yıl katılımın arttığını belirtti.

        Projenin kentte 14 lisede 227 öğrenciyle sürdürüldüğünü anlatan Özbek, "Bu yıl ilk kez ortaokullarımızda da okumalara başlanmış, 30 okulumuzda 167 öğrencimiz projeye dahil olmuştur. Bu tablo, Anadolu Mektebi'nin ilimizde kök saldığının ve güçlü bir karşılık bulduğunun en somut göstergesidir." dedi.

        Konuşmaların ardından öğrencilerin sunum yaptığı programa, Anadolu Mektebi kurucusu eski Tarım Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adalet Komisyonu Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

