        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Niğde merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 19:53 Güncelleme: 22.12.2025 - 19:56
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı
        Niğde merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 9 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 1,9 gram esrar, 169 sentetik hap ve aseton ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

