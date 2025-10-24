Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de beyin ölümü gerçekleşen 2 kişinin organları 10 hastaya umut oldu

        Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 2 kişinin organları, 10 hastaya umut oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 17:04 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de beyin ölümü gerçekleşen 2 kişinin organları 10 hastaya umut oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 2 kişinin organları, 10 hastaya umut oldu.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli nedenlerle tedavi gören Davut Elçin (43) ve Erhan Yalçın'ın (36) beyin ölümü gerçekleşti.

        Yaşamını yitiren Elçin ve Yalçın'ın karaciğer, kornea ve böbrekleri, ailelerinin onayıyla organ nakli bekleyen 10 hastaya gönderildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Kürşad Ramazan Zor, hayatını kaybeden Davut Elçin ve Erhan Yalçın'a rahmet diledi.

        Zor, "Organ bağışı gibi büyük bir iyilik örneği gösteren ailelere başsağlığı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan organ nakli sorumlularımıza, yoğun bakım ekibimize ve emeği geçen tüm sağlık personelimize gönülden teşekkür ediyoruz. Unutulmamalıdır ki organ bağışı bir hayat armağanıdır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı

        Benzer Haberler

        Fenalaşan köpeği kalp masajı yaparak kurtardı; O anlar kamerada
        Fenalaşan köpeği kalp masajı yaparak kurtardı; O anlar kamerada
        Niğde Valisi Çelik tarihi Roma Havuzu'ndaki kazı çalışmalarını inceledi
        Niğde Valisi Çelik tarihi Roma Havuzu'ndaki kazı çalışmalarını inceledi
        Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
        Niğde'de gazetecilere kentteki gençlik faaliyetleri hakkında bilgi verildi
        Niğde'de gazetecilere kentteki gençlik faaliyetleri hakkında bilgi verildi
        Bahçesindeki kuru otları yakarken fenalaşıp düştüğü alevlerin arasında kalı...
        Bahçesindeki kuru otları yakarken fenalaşıp düştüğü alevlerin arasında kalı...