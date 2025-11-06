Niğde'de 322 litre sahte içki ele geçirildi
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda 322 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesinde 2 evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, evlere düzenlediği operasyonda, 320 litre şarap ve 2 litre el yapımı rakı ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
