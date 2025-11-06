Habertürk
Habertürk
        Niğde Haberleri

        Niğde'de 322 litre sahte içki ele geçirildi

        Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda 322 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 09:53 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:53
        Niğde'de 322 litre sahte içki ele geçirildi
        Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda 322 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesinde 2 evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, evlere düzenlediği operasyonda, 320 litre şarap ve 2 litre el yapımı rakı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

