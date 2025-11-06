Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        NÖHÜ'de Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla kermes düzenlendi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünce, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla kermes açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 13:56 Güncelleme: 06.11.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        NÖHÜ'de Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla kermes düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünce, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla kermes açıldı.

        NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleştirilen kermesin açılışında yaptığı konuşmada, kermesten kazanılan gelirin lösemili hastalara bağışlanacağını söyledi.

        Lösemi çocuklar için birçok etkinlik yaptıklarını aktaran Uslu, kermes etkinliğinin de kendileri için önemli olduğunu belirtti.

        Uslu, üniversitede lösemi hastalığını atlatmış öğrencilerle de çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

        Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü vasıtasıyla etkinliklere devam edeceklerine dikkati çeken Uslu, "İnşallah bundan sonraki süreçte de hem öğrencilerimize hem akademik personelimize yönelik bu tür faaliyetlere devam edeceğiz. Hayırlı olsun diyorum. Bütün evlatlarımıza da Allah'tan şifa diliyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!

        Benzer Haberler

        Niğde'de 322 litre sahte içki ele geçirildi
        Niğde'de 322 litre sahte içki ele geçirildi
        Niğde'de husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Niğde'de husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Niğde'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Niğde'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan Organ Bağışı Haftası mesajı
        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan Organ Bağışı Haftası mesajı
        Niğde'de otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Niğde'de otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı