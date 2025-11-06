NÖHÜ'de Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla kermes düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünce, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla kermes açıldı.

NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleştirilen kermesin açılışında yaptığı konuşmada, kermesten kazanılan gelirin lösemili hastalara bağışlanacağını söyledi.

Lösemi çocuklar için birçok etkinlik yaptıklarını aktaran Uslu, kermes etkinliğinin de kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Uslu, üniversitede lösemi hastalığını atlatmış öğrencilerle de çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü vasıtasıyla etkinliklere devam edeceklerine dikkati çeken Uslu, "İnşallah bundan sonraki süreçte de hem öğrencilerimize hem akademik personelimize yönelik bu tür faaliyetlere devam edeceğiz. Hayırlı olsun diyorum. Bütün evlatlarımıza da Allah'tan şifa diliyorum." dedi.